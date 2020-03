Für Elternbeiträge gilt: Zahlung wird ausgesetzt

Kreis und Kommunen haben damit schon vor einer endgültigen Lösung schnelle Entlastung für Familien beschlossen, nachdem seit 16. März Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Schulen und Ganztagsbetreuungsangebote (OGS) geschlossen sind.

Im Kreis Borken haben sich alle Kommunen auf eine schnelle und unbürokratische Entlastung der Familien verständigt.

Dauern die Schließungen weiter an, verlängert sich auch die Aussetzung der Beitragszahlung. Dies gilt auch für die Eltern, die die zentralen Funktionsbereiche des öffentlichen Lebens sicherstellen und deshalb die Notfallbetreuung nutzen.

Auch wenn eine Reihe von Fragen in der Kürze der Zeit noch nicht geklärt werden konnten, so ist dies ein schnelles Signal, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bürgermeister Rainer Doetkotte: „Jetzt geht es darum, den Familien zu helfen – die Folgefragen müssen später mit allen Beteiligten geklärt werden.“