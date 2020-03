Bei einem Unfall auf dem Schoppenkamp ist am späten Mittwochnachmittag ein siebenjähriger Junge aus Epe schwer verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei an der Unfallstelle war der Junge gegen 17.25 Uhr zusammen mit einem Freund auf Inline-Skates unterwegs. Beide befanden sich auf dem Gehweg des Schoppenkamp und fuhren in Richtung Gronauer Straße.

Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin, die nach rechts in eine Nebenstraße des Schoppenkamp abbiegen wollte, sah den Jungen – möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne – nicht. Es kam zur Kollision, wobei das Kind von dem Fahrzeug überrollt wurde, ehe der Wagen an einem Zaun der Seitenstraße zum Stillstand kam.

Das zweite Kind blieb nach Polizeiangaben unverletzt und alarmierte nach dem Unglück sofort seine Eltern. Da in ersten Meldungen von einer eingeklemmten Person die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Siebenjährige mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Enschede gebracht. Der Schoppenkamp war während des Einsatzes der Rettungskräfte und für die Unfallaufnahme zwischen Gronauer Straße und Amelandsbrückenweg gesperrt.