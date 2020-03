Im Zusammenhang mit den Blutspendeterminen am heutigen Freitag und am Sonntag (29. März) weist das DRK auf die besonderen Maßnahmen hin, die bei einer Blutspende in Corona-Zeiten gelten. Blut gespendet werden kann am Freitag von 9 bis 13 Uhr in der Hermann-Löns-Grundschule, Gildehauser Damm 12. Dort finden auch die Spendetermine am Freitag von 17 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr statt. Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden.

Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Lage rund um die Verbreitung des Coronavirus aufmerksam und stehen dazu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Neu ist: Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf ebenfalls kein Blut spenden. Und: Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten.

Blutspender werden zudem gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen.

Der DRK-Blutspendedienst warnt indes vor Panikmache. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise.

Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar. Auch hier gilt, dass die Aufsichtsbehörden engmaschig beobachten.