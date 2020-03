Landwirte aus Gronau und Epe wollen auch in diesem Jahr das Projekt „Ein Acker für die Bienen“ in die Tat umsetzen. Sie suchen deshalb Mitstreiter, die dabei helfen, Flächen links und rechts der Äcker in Blühstreifen für Bienenvölker und andere Insekten zu verwandeln.

2019 hatten 26 Personen aus Gronau und Epe die Landwirte dabei unterstützt, 3600 Quadratmeter Blühstreifen zu säen. Die Landwirte haben diese Fläche auf 7200 Quadratmeter verdoppelt und darüber hinaus nochmals 100 000 Quadratmeter kostenlos zur Verfügung gestellt. Dadurch konnten auf einer Gesamtfläche von 110 000 Quadratmetern Blühwiesen entstehen. Diese beachtliche Fläche entspricht etwa der Größe von 18 Fußballfeldern. „Dafür möchten wir uns herzlich bei allen Paten und Naturfreunden bedanken, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben“, so Ortslandwirt Werner Tillmann in einer Pressemitteilung.

Auch in diesem Jahr möchten sich die Landwirte der Region wieder für das Bienenschutz-Projekt engagieren und ausgewählte Flächen zur Verfügung stellen, um so einen weiteren Beitrag zum Natur- und Artenschutz zu leisten. Die Landwirte der Region würden sich freuen, wenn sich genügend Freunde der fleißigen Insekten finden und diese Projekte als naturfreundliche Paten begleiten möchten. Die Kosten für Bürgerinnen und Bürger belaufen sich auf 50 Euro für eine Fläche von 100 Quadratmetern Wildblumenwiese. „Die Landwirte werden diese Fläche auch in diesem Jahr wieder verdoppeln. Wenn sich genügend Paten finden, wollen die Landwirte direkt Anfang Mai mit der Aussaat loslegen“, so Tillmann in der Mitteilung weiter.

Ein entsprechendes Projekt-Konto ist – ausschließlich für diesen Zweck – bei der Volksbank Gronau-Ahaus eingerichtet worden (Landwirtschaftlicher Ortsverband Gronau NRV, IBAN: DE31 4016 4024 0222 2686 01).