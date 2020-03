Wie die städtischen Jugendzentren bleibt auch das Jugendzentrum St. Josef vorerst geschlossen. Dennoch möchte das Team der Einrichtung auch weiterhin Kontakt zu den Besuchern halten. „Das ist uns in diesen Zeiten weiterhin sehr wichtig, weshalb wir – wie die städtischen Jugendzentrum-Kollegen – telefonisch oder per E-Mail erreichbar bleiben“, stellt Leiter Jens Poth klar. Um den Kontakt zu halten, hat das Team feste Präsenzzeiten vereinbart. Montags bis freitags in der Zeit von 11 bis 19 Uhr ist das Haus besetzt und erreichbar. „Wer private Probleme, andere Sorgen oder Bewerbungsfragen hat, darf sich gern bei uns telefonisch melden. Ein gewisses Beratungsangebot sehen wir auch aktuell als wichtige Aufgabe unserer Arbeit an“, erläutert der Sozialarbeiter. Er macht zudem auf das Online-Angebot der Einrichtung aufmerksam: „Um der eventuell entstehenden Langweile entgegenzuwirken, möchten wir – wenn möglich – täglich einige Freizeittipps für zu Hause bei Facebook und Instagram online stellen.“ Unter anderem soll gelegentlich die „Kreativ-Baustelle“ oder „Unser kleines Küchenchaos“ weitergeführt werden – natürlich online. Ein täglicher Blick bei Facebook (hot.st.josef) oder Instagram (jugendzentrum_st.josef) lohne sich. Telefonisch ist das Jugendzentrum unter 96727 erreichbar. Anliegen oder Fragen bezüglich des Stadtjugendrings oder des Jugendschülerparlaments werden nur per E-Mail unter info@jugendzentrum-stjosef.de bearbeitet.