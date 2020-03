Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse wurden – wie berichtet – aufgrund der aktuellen Gefährdungslage ausgesetzt.Keine Sitzungen, also auch keine Beschlüsse? „Die Stadt bleibt weiter arbeits- und handlungsfähig. Neben den Geschäften der laufenden Verwaltung gibt uns die Gemeindeordnung die Möglichkeit, Beschlüsse im Wege der Dringlichkeit herbeizuführen.“

Aktuell hat Doetkotte drei Dringlichkeitsbeschlüsse auf den Weg gebracht. Es handelt sich um Angelegenheiten, die ursprünglich im Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz am 25. März und im Rat am 1. April behandelt werden sollten. Beschlossen wurde eine Veränderungssperre für das Gebiet rund um den Kurt-Schumacher-Platz sowie in zwei Fällen die Aufstellung eines Bebauungsplanes – zum einen für den Bereich des Krankenhauses am Möllenweg und zum anderen für den Bereich der Baumwollspinnerei Gronau.

„Auf der Grundlage der Aufstellungsbeschlüsse können wir die Planung schützen und auf künftige Entwicklungen in den Gebieten Einfluss nehmen. Damit nehmen wir den gesetzlichen Auftrag wahr, vorausschauend zu planen und auch in diesen schwierigen Zeiten tätig zu sein“, so Doetkotte.

Voraussetzungen für einen Dringlichkeitsbeschluss sind gegeben, wenn eine Entscheidung keinen Aufschub duldet und der Rat nicht rechtzeitig einberufen werden kann. „Dringlichkeitsbeschlüsse waren, sind und bleiben daher eine Ausnahme. Wir müssen für jeden Einzelfall begründen, warum eine Entscheidung unaufschiebbar ist. Hieran ändert auch die Corona-Krise nichts“ heißt es aus dem Rathaus.

Einen Dringlichkeitsbeschluss fasst der Bürgermeister mit einem weiteren Ratsmitglied, so die Gemeindeordnung. Doetkotte weiter: „Wir sind auch in diesen Zeiten bemüht, Entscheidungen auf eine möglichst breite Basis zu stellen und binden daher die Fraktionen des Rates mit ein.“