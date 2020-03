Saxofonklänge dringen am Freitagvormittag aus dem Park des St.-Antonius-Stiftes. Ein Konzert? Ja! Und zwar ein Besonderes: Musiker Peter van den Broek bringt den Senioren der Einrichtung ein (verlängertes) Ständchen. Erst spielt er rund 40 Minuten im Innenhof des Hauses, danach vor dem Haupteingang.

„Liebe ohne Leiden“, ein Titel von Udo Jürgens , erklingt, später ein Walzer-Medley und Schlager. Die Idee für das „open air“ sei ihm spontan gekommen, sagt van den Broek, der in Gronau kein Unbekannter ist, weil er viele Jahre Dirigent des Ev. Posaunenchores der Erlöserkirche war.

„Durch die Corona-Krise sind die alten Menschen allein in den Pflegeheimen, dürfen keinen Besuch empfangen und das Unterhaltungsprogramm in den Einrichtungen musste auch zurückgefahren werden.“ Aber draußen allein spielen – das geht, so van den Broeks Idee, die er am Freitag in die Tat umsetzt: „Ich spiele für die Leute, die dieses Land aufgebaut haben und jetzt unter Corona zu leiden haben“, sagt der Niederländer, der seit Jahren in Gronau lebt. „Ich wohn´ gleich um die Ecke“, erklärt er, warum er sich für den Spielort St.-Antionius-Stift entschieden hat.

Zugleich will van den Broek mit seinem musikalischen Gruß auch ein Zeichen in Richtung des Pflegepersonals setzen: „Die machen einen Riesenjob“, sagt er. Hausleiter Wolfgang Averbeck freut sich über van den Broeks Engagement. „Das wird mega-dankbar angenommen“, sagt er und verweist auf die Senioren, die der Musik an den Fenstern lauschen. „Danke-Schilder“ prangen an den Scheiben. „Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen“, macht Averbeck deutlich. „Allein schon dafür, dass sich jemand darüber Gedanken macht, wie er anderen Menschen in dieser Zeit eine Freude bereiten kann.“

Peter van den Broek, der sonst eher Jazz, Latin und Pop-Musik spielt, hat an diesem Freitag für die Senioren einen Schlagermix zusammengestellt. Dass der Einsatz am Altenheim für den Vollblutmusiker (den man übrigens engagieren kann) auch eine Gelegenheit für eine öffentliche Probe ist, sieht er nur als Nebeneffekt. Spielen tut er aus einem anderen Grund: „Es macht mir einfach Spaß!“