Sie tun es nicht ganz freiwillig, aber es muss sein: Auch der amtierende Thron der Schützengilde St. Katharina Epe geht in die Verlängerung. Der Verein hat entschieden, dass es 2020 mit Blick auf die Corona-Krise kein Schützenfest geben wird. Die Regentschaft von König (und Vize-Präsident) Wolfgang Brinker, Königin Silke Herking und Throngefolge wird deshalb bis ins Jahr 2021 dauern. „Wir gehen aber davon aus, das Fest im kommenden Jahr rund um Christi-Himmelfahrt nachholen zu können“, so Präsident Ludger Große Frericks gegenüber den WN. Die Absage des Festes sei dem Verein nicht leicht gefallen. Der Verein könne aber mit einer Entscheidung nicht länger warten. „Das wird sonst alles zu knapp“, so Große-Frericks. Geplant war das 431. Schützenfest vom 16. bis 23. Mai. Die Entscheidung es abzusagen, sei vom geschäftsführenden Vorstand und dem Offizierskorps getroffen worden. Auch im Vorfeld des Festes anstehende Treffen – etwa die Weinprobe – seien bereits vor dem Hintergrund der Corona-Krise abgesagt worden.