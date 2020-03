Nach drei Jahren praktischer und theoretischer Ausbildung haben mit der letzten Prüfung 19 Auszubildende des St.-Antonius-Hospitals Gronau und des Krankenhauses Maria-Hilf Stadtlohn die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits-und Krankenpfleger/in erworben.

Die Feier – eine gemeinsame Andacht in der Kirche, sowie ein Festbankett im Café Vita – in diesem Jahr erstmals aus Sicherheitsgründen entfallen. Die Corona-Pandemie schmälerte dei Freude der jungen Pflege-Profis über die bestandenen Prüfungen jedoch keineswegs.

Dem Abschluss gingen einige Monate voraus, die von hohem Einsatz und jeder Menge Disziplin geprägt waren. In der seit Anfang Februar dauernden Examensphase wurden die theoretischen Kenntnisse in drei Klausuren, die die verschiedenen Inhalte aus den Lerneinheiten der Ausbildung widerspiegelten, überprüft.

In der praktischen Prüfung mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an zwei Tagen beweisen, dass sie die Pflege von Menschen mit verschiedenen gesundheitlichen Einschränkungen verantwortungsvoll planen, durchführen und evaluieren können. Besonderen Stellenwert hatte bei dem Praktischen die Beratung der Patienten, damit diese künftig die Genesung und Erhaltung der Gesundheit aktiv mit beeinflussen können. In zwei mündlichen Prüfungen mussten die Auszubildenden abschließend noch einmal beweisen, dass sie die komplexe und verantwortungsvolle Pflege der Patienten sicher gestalten können.

Auf dem Stundenplan während der dreijährigen Ausbildungszeit mit mehr als 2100 Stunden in Theorie sowie 2500 Stunden in der Praxis standen Lerneinheiten wie zum Beispiel „Beraten und Anleiten in pflegerischen Fragen“, „Gesundheitsförderung und Prävention“, „Modelle professioneller Pflege“ oder auch das Thema „Pflege als Wissenschaft“. In der Praxis kümmerten sich ausgebildete Praxisanleiter/innen um die Umsetzung des theoretisch Erlernten.

Pflege ist ein anspruchsvoller, vielseitiger und moderner Beruf, der durch den technischen Fortschritt, die Umwälzungen im Gesundheitssystem, geänderte gesetzliche Anforderungen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse einen kontinuierlichen Wandel erfährt. Immer älter werdende Patienten, oftmals mit Mehrfacherkrankungen, lassen die Pflege stets komplexer und anspruchsvoller werden. Pflegende müssen sich daher kontinuierlich qualifizieren.