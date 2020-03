Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen stellen die Stadtwerke Gronau, die nach dem BSI-Gesetz als Energieversorgungsunternehmen zur so genannten kritischen Infrastruktur zählen, derzeit sicher, dass der Betrieb des Unternehmens auch in der aktuellen Corona-Krise reibungslos für die Kunden und Unternehmen – also die Bürger der Stadt – funktioniert.