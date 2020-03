Georg Gartmann , Vorsitzender der Tafel, zieht am Freitagnachmittag ein positives Fazit: „Wir haben eine Menge gelernt für nächste Woche“, sagt er. Zwei Stunden lang hat zuvor eine erste Ausgabe von Lebensmitteln und Gutscheinen in Zeiten der Corona-Krise stattgefunden. Ermöglicht wurde die – wie berichtet – durch eine konzertierte Aktion von Tafel, Förderverein „Menschen in Not“ und Bürgerstiftung.

„Die erste halbe Stunde war etwas chaotisch“, räumt Gartmann ein. Trotz persönlicher schriftlicher Einladung mit Zeitvorgabe seien einige der Klienten zu früh gekommen. Andere hätten keinen Brief erhalten, obwohl die am Dienstag auf den Weg gebracht worden seien. Teilweise hätten Klienten auch versäumt, ihre neue Adresse anzugeben. Und wieder andere seien gekommen, obwohl sie nicht angeschrieben worden waren. Aber: „Nach einer halben Stunde lief es prima“, so Gartmann. Und der Ablauf wird in der kommenden Woche für die zweite Gruppe der Tafel-Klienten noch optimiert. „Wir werden die Stationen weiter auseinanderziehen und für die Abwicklung der Registrierung einen eigenen Bereich schaffen.“

Keine Sorgen muss sich die Tafel aktuell um Waren machen. Nach einem Hilferuf von Barbara Paustian (Organisation der Tafel) bei den Kollegen der niederländischen Tafel (Voedselbank) in Enschede kamen zwei Lastwagen voller Obst, Kekse, Tiefkühlkost und Brot. Gartmann: „Wir haben soviel wie seit Monaten nicht.“ 110 Bedürftige waren in dieser Woche angeschrieben worden. Die rund 90, die kamen, nahmen Waren für rund 300 Personen mit. Etwa 40 der 90 nahmen zudem den Lieferservice der Bürgerstiftung in Anspruch. „Bisher beliefern wir unabhängig von dieser konzertierten Aktion bereits 18 vorwiegend ältere Menschen mit Nahrungsmitteln, die wir in Abstimmung mit ihnen einkaufen“, macht Kyra Prießdorf (Bürgerstiftung) deutlich. Bei mehr als 50 Helfern gebe es da freie Kapazitäten. Wer also diesen kostenlosen Service in Anspruch nehmen will, kann sich unter 02562 8163874 melden (montags bis samstags von 10 bis 12 und von 17 bis 18 Uhr).