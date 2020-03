Grenzüberschreitende Task-Force

Die Grenzregionen arbeiten auch in der Corona-Krise eng zusammen.

Auf Initiative von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben Nordrhein-Westfalen, die Niederlande und Belgien eine „Cross- Border Task Force Corona“ ins Leben gerufen. Sie soll den gegenseitigen Informationsaustausch verbessern, Aktivitäten synchronisieren und Fragen von gemeinsamem Interesse zur Krisenbewältigung klären.

Dabei geht es insbesondere um die Situation in den grenznahen Regionen im Hinblick auf den Grenzverkehr und die Verfügbarkeit von Intensivbetten.

In der medizinischen Versorgung gibt es zwischen den Niederlanden und Deutschland Unterschiede. In den niederländischen Krankenhäusern werden 6,8 Intensivbetten auf 100 000 Einwohner vorgehalten; in Deutschland sind es 24,4. Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen hatte angesichts der Krise dazu aufgerufen, enger zusammenzuarbeiten. „Das kann Menschenleben retten“, sagte er dem Twentsche Courant Tubantia.

Auch wenn derzeit keine Pläne für konkrete Corona-Kooperation der Krankenhäuser bekannt sind – an sich passt die Idee in den Aufgabenkatalog der Task Force. Ministerpräsident Laschet: „Ziel der gemeinsamen Task Force ist es, die Aktivitäten im Kampf gegen Corona zu synchronisieren. In Krisenzeiten sind der Austausch von Informationen und konzertiertes Vorgehen über die Grenzen hinweg essenziell. Die Task Force kann schnelle Absprachen treffen und auf neue Entwicklungen reagieren. Dass wir in so kurzer Zeit diese Task Force ins Leben rufen konnten, unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Wir profitieren von bewährten und vertrauensvollen Strukturen, die wir schon vor der Krise ausgebaut haben.“

Bereits in der ersten Sitzung vor einer Woche wurde der Austausch von Lageberichten und die gegenseitige Abstimmung von Handlungsbedarf in grenznahen Gebieten vereinbart.

Es wurde klargestellt, dass – entgegen anderweitiger Gerüchte – auch die Niederlande die Strategie des „Social Distancing“ verfolgen. Laschet: „Auch unsere Nachbarn in Belgien und den Niederlanden sehen das ‚Social Distancing‘ als wichtige Strategie gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und haben entsprechende Maßnahmen getroffen, um Sozialkontakte möglichst zu vermeiden. Das ist ein wichtiges Signal an die Menschen in den grenznahen Regionen.“

Neben der Staatskanzlei NRW sind Fachleute aus mehreren Ministerien des Landes sowie von belgischer und niederländischer Seite jeweils die Außenministerien, Botschaften, die Polizei und relevante Ministerien vertreten.

Außerdem nehmen Vertreter des Landes Niedersachsen sowie der deutschen Botschaften in den Niederlanden und Belgien teil. Die Task Force wird sich bis auf Weiteres regelmäßig per Telefonkonferenz zusammenschalten und ist in der Lage, sich bei akuten neuen Situationen innerhalb kurzer Zeit auszutauschen.

Corona hat großen Einfluss auch auf Grenzgänger, die oft spezielle Fragen haben. Ratsuchende können sich an den Grenz-Info- Punkt wenden. Die Website grenzinfo.eu/ hält für Grenzgänger aktuelle Informationen bereit.