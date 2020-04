Die Mitarbeiter von Pflegediensten und Arztpraxen sind täglich Ansteckungsgefahren ausgesetzt. Dagegen schützen besondere Kleidung und Atemmasken – wenn sie denn vorhanden sind. Eine Umfrage des Pfarreirats und des Caritasausschusses St. Agatha Epe erbrachte alarmierende Ergebnisse: Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die erforderlichen Materialien sind derzeit vielfach ausverkauft.

Grund für die beiden Gremien der Eper Pfarrgemeinde, zu einer Sammelaktion aufzurufen: „Privatleute oder Betriebe werden gebeten, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen“, so Anneliese Terlinde gegenüber den WN.

Ihr macht eine ähnliche Aktion im Tecklenburger Land Mut. Dort ist innerhalb weniger Tage eine riesige Menge an hilfreichen Utensilien zusammengekommen. In Epe werden am Gründonnerstag (9. April) von 14.30 bis 18 Uhr und am Karsamstag (11. April) zwischen 9.30 und 13 Uhr Spenden entgegengenommen. Sie können am Pfarrhof durch das Fenster des Kaminzimmers gereicht werden.

Auch der Hausärzteverband Westfalen-Lippe bittet die Unternehmen, die Schutzmasken im Einsatz haben, aber aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind, um Unterstützung.