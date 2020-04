Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Gronau und Epe betrug am Freitag 37 (nach 27 am Donnerstag). 15 Infizierte sind mittlerweile gesundet. Ein Patient aus Gronau war – wie berichtet – in einem Bocholter Krankenhaus gestorben. Insgesamt sind und waren somit 53 Gronauer und Eperaner mit dem Virus infiziert, teilte die Kreisverwaltung mit.