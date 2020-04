Mondi in Gronau produziert für Abnehmer in China und Europa

Gronau -

Von Martin Borck, mb

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie passen viele Betriebe ihre Produktion an. So auch das Gronauer Werk des international tätigen Konzerns Mondi. Es stellt Elemente für dringend benötigte Atemschutzmasken her.