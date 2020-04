Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Gronau zugezogen. Er befuhr gegen 15.35 Uhr die Landesstraße 580 aus Darfeld kommend in Richtung Billerbeck. Rund 300 Meter hinter der Weißenburg kam er ausgangs einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit.