Der Export von von abgereichertem Uranhexafluorid von Gronau nach Russland wird von der parteiunabhängigen Grün Alternativen Liste ( GAL ) Gronau, die auch im Rat der Stadt Gronau vertreten ist, scharf kritisiert. Konkret richtet sich die Kritik gegen den Urenco-Konzern, aber auch gegen die Atomaufsicht des Landes NRW in Düsseldorf. Das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, in dem auch die GAL mitwirkt, hatte in den letzten Tagen mehrfach den zuständigen Wirtschaftsminister Pinkwart aufgefordert, den Transport in Zeiten der Corona-Krise zu unterbinden. Auch der Polizeibeauftragte des Landes NRW wurde angeschrieben. Es gab keinerlei Antwort.

„Die Landesregierung darf nicht schweigen, muss Verantwortung übernehmen und gerade aktuell Gefahren von der Bevölkerung abwenden. Atomtransporte sind nicht akzeptabel“, so GAL-Stadtratsmitglied Udo Buchholz.

Inzwischen hat am Montagvormittag eine Lokomotive die Gronauer Urananreicherungsanlage erreicht, die die Waggons mit Uranmüll abholt. Vor der Urananreicherungsanlage findet seit 8 Uhr eine genehmigte Protestmahnwache statt. Zu den Auflagen gehörte, dass die Teilnehmer Abstand voneinander halten und Mundschutz tragen.