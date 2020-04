Leichte Verletzungen hat ein 58-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Gronau erlitten. Der alkoholisierte Gronauer befuhr gegen 23.25 Uhr die Kaiserstiege in Richtung Heerweg. Er touchierte zunächst einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Circa 40 Meter weiter fuhr er erneut gegen ein geparktes Fahrzeug. Dort abgeprallt schleuderte das Auto um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Auf Grund seiner psychischen Verfassung, die auch unfallursächlich sein könnte, wurde der Gronauer in eine Klinik eingewiesen. Das teilte die Polizei mit.