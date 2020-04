Beamte der Bundespolizei haben am Karfreitag am Grenzübergang Gronau-Glanerbrug den aus den Niederlanden einreisenden Verkehr kontrolliert. Die Autofahrer wurden nach dem Anlass ihrer Reise befragt. Denen, die keinen triftigen Grund hatten, wurde nahegelegt umzukehren. „Die meisten haben sich einsichtig gezeigt“, so ein Beamter vor Ort. Überhaupt hätten nur relativ wenige Menschen die Grenze überqueren wollen – zumal ja am Karfreitag auch die Discounter und Supermärkte in Deutschland geschlossen waren. Die Grenzen zu den Niederlanden sind nach wie vor geöffnet, allerdings wird wegen der Coronakrise von unnötigen Fahrten in die Niederlande dringend abgeraten. Derselbe Appell gilt auch für Niederländer, die nach Deutschland wollen.