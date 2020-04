Normalerweise gehen im Vereinsheim des Turnvereins Gronau (TVG) viele Sportler ein und aus. Gemeinsam powern sie sich aus oder versinken, jeder auf einer Matte liegend, in Meditationsübungen. Doch seit zwei Wochen ruht der gesamte Schul- und Sportbetrieb an der Laubstiege. Indes: Geschäftsstellen-Leiterin Birgit Borgert hält die Stellung und gibt den WN-Lesern einen Einblick in die ungewöhnliche Situation:

„Als Leiterin der Geschäftsstelle des TV Gronau sitze ich hier fast ganz allein im Büro bei ungewöhnlicher Ruhe um mich herum.

Von heut auf morgen am Freitag, den 13. März, mussten wir entscheiden, dass kein Sportbetrieb mehr möglich ist in den Sporthallen und bei uns im Vereinsheim. Per Erlass hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass sämtliche Sportangebote zunächst bis zum 19. April eingestellt werden müssen. Das war erst gar nicht zu begreifen, aber notwendig zum Schutz all er unserer Mitglieder vor der unsichtbaren Verbreitung des Corona-Virus.

Was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Einerseits angeordnete Entschleunigung, andererseits gibt es dennoch viel zu regeln, damit der Vereinsbetrieb weiterläuft. Die Geschäftsstelle des TV Gronau ist weiterhin besetzt für viele Fragen der Mitglieder, die telefonisch, per E-Mail oder auf Abstand durch das Fenster zu den gewohnten Öffnungszeiten beraten werden ( 02562 21155).

Notwendige administrative Abläufe werden weiter bearbeitet, die Trainer/-innen entwickeln zurzeit alternative Trainingspläne, um online Tipps und Trainingsvideos an ihre Trainingsgruppen weiterzuleiten, damit alle fit bleiben. Kreative Kontaktmöglichkeiten zu den Mitgliedern werden entworfen, um das Vereinsleben auf andere Art und Weise zu erhalten.

Aber dennoch: Ich merke schon jetzt, der persönliche Kontakt fehlt einfach. Das Sporttreiben in der Gruppe, die Atmosphäre und Gruppendynamik, die beim gemeinsamen Sport entsteht, ist nicht da.

Ob im April noch eine weitere notwendige Zwangspause für den Sportbetrieb kommt, bleibt abzuwarten. Wenn sich jetzt alle an die Regeln der Regierung halten, kann der Zeitraum hoffentlich möglichst kurz gehalten werden. Deshalb bitten wir auch unsere Mitglieder um Geduld in dieser Ausnahmesituation und nehmen dankend Solidarität an. Auch wenn einige Wochen der TV Gronau keine Sportmöglichkeiten anbieten kann, tun wir alles dafür, um für unsere Mitglieder die sportliche Heimat zu erhalten. Dazu sind auch unverändert fließende Mitgliedsbeiträge notwendig, die die verschiedenen ganzjährig laufenden Kosten decken.

Mit der Entscheidung jedes TVG-Mitglieds zur Fortdauer der Mitgliedschaft schaffen wir es, die Krise zu überwinden.“