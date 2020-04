Schulgemeinde als Fernbeziehung

Es gab keine Freudenausbrüche wie sonst bei Unterrichtsausfällen, als sich am 13. März rasend schnell die Nachricht herumsprach, dass das Gronauer Gymnasium – wie alle Schulen in NRW – vom folgenden Montag an geschlossen bleiben werde. Die Schüler jubelten die Schüler. Schulleiter Thomas Herden registrierte „ein beängstigendes Schweigen“ aller und konnte bei manchen Abiturientinnen und Abiturienten vorgezogene Abschiedstränen feststellen. „Soll das unser letzter Schultag gewesen sein?“ war die bange Frage, die plötzlich im Raum stand.

Das ist jetzt gut vier Wochen her. Seitdem ist (fast) alles nicht mehr so, wie es einmal war. Mittlerweile ahnt jeder, dass z.B. der Terminkalender „Abiturtermine 2020“ des Werner-von Siemens-Gymnasiums schon längst Makulatur geworden ist. Wer rechnet noch damit, dass am 20. April der reguläre Unterricht wiederbeginnt, dass es zwischen dem 12. und 25. Mai Abiturklausuren geben wird?

In seinem aktuellen Elternbrief, der zu Ostern auf der Schul-Homepage veröffentlicht wurde, geht der Schulleiter auf die unklare Situation ein, von der besonders die Abiturientinnen und Abiturienten betroffen sind.

So wie es für Spitzensportler nahezu undenkbar ist, sich auf Olympische Spiele gezielt vorzubereiten, deren Termin nicht feststehen, so schwierig ist es für einen Abiturienten, sich auf seine Prüfungen zu konzentrieren, wenn er nicht weiß, wann sie stattfinden oder ob sie überhaupt stattfinden.

Thoas Herden hofft, dass nicht nur bei den Abiturienten, sondern bei allen Schülerinnen und Schüler die Umstellung vom regulären Schulbetrieb auf das „häusliche Lernen soweit gut verläuft“. Für Schüler seien es Entbehrungen, wenn sie etwa auf sportliche Aktivitäten im Verein verzichten müssen. Es sei auch eine menschliche Herausforderung, Freunde nur noch „virtuell“ treffen zu können oder auf die körperliche Nähe zu älteren und gesundheitlich vorbelastete Angehörige verzichten zu müssen.

„Die Option sich zu treffen vermissen wir alle schmerzlich – das kann ich jeden Tag beobachten. So wird uns in dieser Situation allen bewusst, wie wichtig uns die tägliche Begegnung miteinander in der Schule ist.“

Und fährt in seinem Rundschreiben fort: „Als Berufsoptimist kann ich auch in dieser schwierigen Situation einiges Positives erkennen, das uns persönlich stärker bewusst wird: Menschen rücken wieder näher zusammen und das meine ich im übertragenen Sinne. Nachbarn, Freunde oder auch Fremde helfen einander in dieser schwierigen Situation.“

Auch das Zusammenleben in der Schulgemeinde muss neue Wege erproben. Wenn das morgendliche „Hallo“ und „Guten Morgen“ im Klassenzimmer genauso gestrichen ist wie die freudige Verabschiedung in die hoffentlich schönen Osterferien, bleiben nur noch die mediale Übertragung von Nachrichten aller Art. Dass Lehrkräfte ihre Schüler nicht nur als Empfänger von häuslichen Aufgabenblättern sehen, machen zahlreiche Mitglieder des Lehrerkollegiums deutlich, die ein mittlerweile im Internet weit verbreitetes Format nutzten, um zu den Ostertagen ihren Schülern und deren Eltern Ostergrüße zu übermitteln: „Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Passt auf euch auf und bleibt gesund.“