Junghasen, und in Kürze auch Rehkitze, aber auch Bodenbrüter und viele andere Säugetiere, sind durch die jetzt beginnende Grasmahd besonders gefährdet, wenn der Grasschnitt von außen nach innen erfolgt. Darauf weist der Hegering Gronau aus aktuellem Anlass hin. Hegeringleiter Robert Freimuth : „Das Mähen von außen nach innen verursacht erhebliche Verluste an Tieren.“ Der Grund: Im Verlauf des Mähvorgangs sammeln sich Bodenbrüter und kleine Säugetiere nach und nach in dem immer kleiner werdenden ungemähten Bereich und schließlich fallen sie dort dem Mähwerk zum Opfer.

„Diese Tierverluste sind vermeidbar, wenn die Flächen umgekehrt, nämlich von innen nach außen oder von einer Seite aus gemäht werden. Die Tiere gelangen so an die Wiesenränder und können sich in ungenutzte Randstreifen flüchten“, so Freimuth weiter. Der Hauptgefährdungszeitraum beginnt mittlerweile bereits ab April.

Eine weitere Gefährdung von Wildtieren, insbesondere von Rehen und Hasen, geht derzeit auch von einigen Spaziergängern mit ihren frei laufenden Hunden aus. Wie Jagdaufseher berichten, verlassen Leute mit ihren Hunden vermehrt die öffentlichen Wege. Wildtiere müssen flüchten oder sie drücken sich am Boden, wo sie immer wieder mal von einem Hund gefunden, beschnuppert oder sogar totgebissen werden.

Dem Hegeringleiter wurde jetzt berichtet, dass noch am Montag vor Ostern ein Jäger gemeinsam mit Polizeibeamten ein Reh aus einem Hausgarten an der Von-Steuben-Straße herausholen musste. Es flüchtete sich vor einem Hund dorthin.

Das Durchstreifen von Wald- und Wiesenflächen mit zum Teil frei laufenden Hunden wird aktuell von Leuten mit den derzeit geltenden Abstandsregeln begründet. Jäger und Heger halten dies jedoch nur für eine Ausrede, wenn solche Menschen auf ihr Fehlverhalten angesprochen werden. Auch die vor Ort anwesenden Polizisten schlossen sich dieser Meinung an. Die Corona-Krise kann hier nicht für alles herhalten müssen. „Abstandhalten beim Spazieren mit Hunden geht auch anders!“ schreibt Hegering-Leiter Freimuth abschließend.