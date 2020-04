Die Lockerung der Annahmebestimmungen an drei EGW-Wertstoffhöfen im Kreis hat am Donnerstagmorgen so viele Nutzer auf den Plan gerufen, dass die Telefonanlage überlastet war. Das teilte die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mit. Mit einem solch großen Ansturm war offenbar nicht gerechnet worden. Wie berichtet, können zunächst testweise bis zum 25. April außer Grünschnitt auch Sperrmüll, Altholz und Altpapier abgegeben werden, allerdings nach wie vor nur nach Anmeldung in der Zentrale in Gescher-Estern unter 02542 929-0 oder -111 oder -140. Die EGW ist montags bis freitags telefonisch ab 8.30 Uhr erreichbar. Der Testbetrieb erfolgt zu den Öffnungszeiten des jeweiligen Wertstoffhofes bis voraussichtlich einschließlich 25. April auch fr den Wertstoffhof Gronau an der Eper Straße 73-77. Die EGW bittet um Verständnis, dass die Ausweitung des Annahmeservice vorerst nur für die Bürgerinnen und Bürger der o. g. Städte und nur für Sperrmüll, Möbelaltholz (kein Bauholz!) und Altpapier sowie Kartonage gilt.