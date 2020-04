„Wir musizieren zu Hause!“

Wie so viele Institutionen ist auch die Musikschule Gronau derzeit verwaist: Wo sonst Musik die Räume der „Brücke“ erfüllt, ist es durch die Coronakrise ungewohnt leise geworden. Zum Schutz der Gesundheit aller hat die Stadt Gronau die Einstellung des regulären Instrumentalunterrichts erlassen. Lediglich das Büro ist besetzt.

Doch Unterricht findet trotzdem statt. Wie das vonstatten geht, das wird in einer Mitteilung der Musikschule erzählt: „Die Dozenten der Musikschule bieten derzeit Online-Unterricht mithilfe von Skype, Whats­app oder Zoom an und wollen damit ihre Schüler weiter motivieren und fördern. Dieses Konzept hat sich auch in anderen Schulen im Kreis Borken bestens bewährt. Sie benötigen dazu einen Internetzugang und ein passendes Kommunikationsgerät. In Zeiten der Smartphones haben die meisten Schüler jedoch schnell Zugang.

Die wichtigsten Beschlüsse zu den Corona-Lockerungen 1/9 Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Viele Lebensbereiche bleiben dennoch stark eingeschränkt. Ein Überblick: Foto: dpa

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Betroffen sind Fußballspiele mit Zuschauern, größere Konzerte, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Ob Fußball-Partien ohne Publikum möglich sind, ist noch offen. Foto: dpa

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen. Unabhängig von der Größe ihres Geschäfts dürfen dann auch Buch-, Auto- und Fahrradhändler wieder Kunden begrüßen. Foto: dpa

Friseure sollen unter Auflagen - etwa zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen - ab dem 4. Mai ihre Betriebe wieder öffnen. Foto: dpa

Der allgemeine Schulbetrieb soll am 4. Mai wieder aufgenommen werden, beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres können aber auch vorher schon stattfinden. Foto: dpa

Es gibt keine Maskenpflicht aber die „dringende Empfehlung“, sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und Beim Einkauf zu tragen. Foto: dpa

Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bis zum 3. Mai in Kraft. Auch auf private Reisen sollen Bürger weiter verzichten. Foto: dpa

Gastronomiebetriebe bleiben vorerst weiter geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser haben noch geschlossen. Foto: dpa

Das Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt in Kraft. In Kirchen, Moscheen und Synagogen sollen vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden. Es gibt aber offenbar noch Diskussionsbedarf, daher solle es noch Gespräche geben. Foto: dpa

„Vielen lieben Dank für die herrlichen Lehrvideos!“ oder „Wir sind mit allem einverstanden und freuen uns über jede Abwechslung“ lauten die ersten Rückmeldungen der Eltern und Schüler. Auch wenn es nicht immer einfach ist, Musikinhalte aus der Distanz zu vermitteln, so nimmt das Kollegium die Herausforderung an. Da die Vorbereitung und Durchführung auch für uns zum Teil noch neu ist, bitten wir Sie um Nachsicht falls es doch einmal nicht so läuft wie Sie es gewohnt sind“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Musikschulleiter Gert van Huizen ist über den Einsatz seines Teams dankbar und sehr erfreut über die Bereitschaft der Eltern. Wir sind uns sicher, dass auch wir neue Erfahrungen sammeln werden und lernen, die neue Technik bewusst kreativ zu nutzen. Not macht bekanntlich erfinderisch. Von der pädagogischen Herangehensweise der Lehrer über den Ideenreichtum der Schüler in Bezug auf das neue Unterrichtsangebot erwarten wir neue Impulse. Vielleicht entdeckt so der ein oder andere sein Interesse für Ton- und Studiotechnik. Lehrer präsentieren sich in Lehrvideos, Ensemblegruppen werden mit ihren Einzelbeiträgen zu einem kompletten Musikstück zusammengefügt.

Natürlich sind dem Online-Unterricht auch Grenzen gesetzt und er ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Aus diesem Grund können wir den Gruppenunterricht der musikalischen Früherziehung nicht anbieten. Für andere Themen wie das Erarbeiten von Rhythmik, instrumentaltechnischen Aspekten und Musiktheorie bietet es aber eine gute Lösung. Auch für uns ist es eine Freude, zu sehen, wo unsere Schüler zu Hause lernen. Und was Freude macht, kann nur gut fürs Immunsystem sein!

Unser Ziel ist, das Musizieren in unserer Stadt ein Stück weit in seiner Normalität aufrechtzuerhalten. Den Honorarkräften gilt dabei ein besonderes Augenmerk, für die wir versuchen, die Verdienstausfälle so gering wie möglich zu halten.

Ganz im Sinne von ‚Wir bleiben zu Hause‘ lautet daher das Motto ‚Wir musizieren zu Hause – und verzichten nicht darauf!‘ Vielleicht sind diese neuen Erfahrungswerte auch Zukunftsmusik bei neuen Grippewellen und eine Tür zum Erleben von Musik und Unterrichtsgeschehen auf eine neue Weise. Und ganz gewiss eine sinnvolle Beschäftigung und Kontaktmöglichkeit, um sich gemeinsam auf den regulären Schulbetrieb und das Miteinander zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu freuen.“