Kartencode ergaunert

Mit einem Trick ist ein Unbekannter am Donnerstag in Gronau an das Guthaben einer Paysafe-Karte gelangt. Der Täter hatte eine Tankstelle aufgesucht und vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. Zusätzlich wollte er eine Paysafe-Karte mit einem Guthaben von 50 Euro erwerben. Der Mann lenkte die Mitarbeiterin durch ein Gespräch ab, nahm die Paysafe-Karte dabei in die Hand und merkte sich offensichtlich den darauf aufgedruckten Code. Als er schließlich mit einer Bankkarte bezahlen wollte, schlug dies fehl. Der Mann gab nun vor, Bargeld holen zu wollen und ließ Zigaretten und Paysafe-Karte zurück. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war es über den Code der Karte zu einer Einlösung der Summe gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau, 02562 9260.