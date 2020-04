„Sag danke mit roten Rosen“, so klang es vor den Fenstern des City-Wohnpark. Die „Evergreens“ begeisterten mit ihrem Gesang nicht nur die Bewohner, die hier derzeit abgeschottet leben. Auch viele Zaungäste in sicherem Abstand voneinander profitierten vom Auftritt der Künstler Holger Platen und Fiete Leuders. Ihr Querschnitt durch die Schlagerwelt war gespickt mit kleinen Späßen – zur Freude der Zuschauer an den Fenstern und auf den Balkonen. „Sag mir cuando, sag mir wann“ erklang es sehnsüchtig. Die Frage, wann wieder ein bisschen Normalität einkehrt, kam an dieser Stelle sicherlich auch so manchem in den Sinn.

Bis es soweit ist, ist die Freude über die ungebrochene Solidarität in der Bevölkerung um so größer. Den Bewohnern und Mitarbeitern im City-Wohnpark ist es ein großes Bedürfnis, allen zu danken, die mit verschiedensten Aktionen ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Sie sagen Danke an alle für die vielen Süßigkeiten und Blumen, die selbst gemalten Bilder und kleinen Basteleien, die kostenlose Pizza und den Burger und natürlich für den tollen Live-Auftritt der Evergreens. Er ließ sie für einen kurzen Moment „Über den Wolken“ schweben, heißt es in einer Mitteilung des City-Wohnparks.