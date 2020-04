Ein Feuer in der Schreinerei der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt hat am Montag gegen Mittag einen Einsatz für die Feuerwehr ausgelöst. Aus noch unbekannter Ursache waren Spänebehälter, in denen über ein Rohrsystem Holzabfälle landen, in Brand geraten. Die Feuerwehr demontierte die teilweise brennenden textilen Behälter mit den Spänen und brachte sie zum Ablöschen ins Freie. Zudem wurde die Betriebshalle gelüftet. Um weitere Glutnester aufzuspüren, wurden nach Angaben von Feuerwehr-Chef Marco van Schelve auch Teile des Ableitungssystem demontiert und auf Brandgut untersucht.