Auf dem stillgelegten Flugfeld in Twente sollen kurzfristig fünf weitere Stellplätze entstehen, an denen Flugzeuge, die aufgrund der Corona-Krise am Boden bleiben müssen, gewartet werden können. Den Auftrag für die Herrichtung dieser Werkstattplätze hat jetzt die Flughafenbetreibergesellschaft Twente Airport an das Unternehmen Struktom Civiel Noord & Oost vergebe.