Nach dem Brand von Mülltonnen in Gronau hoffen die Ermittler auf neue Hinweise. Brandstifter hatten die Tonnen in der Nacht zum Dienstag entzündet. Die Flammen hatten die Gartenhecke eines Wohnhauses an der Vietmeierstraße in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Unbekannte mit Fahrrädern hielten sich in Tatortnähe auf. Zuvor in der Nacht war es bereits zum Brand einer Papiertonne in Gronau gekommen. Zeugen beobachtet dort ebenfalls zwei Männer, die flüchteten. Personenbeschreibung: circa 20 bis 25 Jahre alt, einer der Unbekannten war mit einer hellen Jogginghose bekleidet. Die Polizei geht nun mit einem Plakat an die Öffentlichkeit: Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden, so die Polizei am Donnerstag.