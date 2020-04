Seit der Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr ruht auch die regelmäßige Sprechstunde des Bürgermeisters Rainer Doetkotte. Ab der kommenden Woche findet die Bürgermeistersprechstunde bis auf Weiteres telefonisch statt. Dienstags von 9 bis 11 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen und Anregungen an den Bürgermeister zu wenden. Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot nutzen möchten, werden gebeten, sich bitte vorab unter 02562 12304 zu melden. Die Anruferinnen und Anrufer werden notiert und in der Reihenfolge der Eingänge vom Bürgermeister zurückgerufen. Alternativ können Fragen per E-Mail an das Büro des Bürgermeisters g.koenemann @gronau.de gerichtet werden. Wer Fragen zum Coronavirus hat, wende sich bitte an die Hotline des Kreises Borken unter 02861 821091.