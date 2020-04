Das 32. Jazzfest Gronau hätte in der kommenden Woche starten sollen. Doch die Corona-Krise hat durch die Pläne einen dicken Strich gemacht. Für einige der geplanten musikalischen Höhepunkte gibt es mittlerweile Ersatztermine. So wird Chick Corea mit John Patitucci (Bass) und Dave Weckl (Drums) am 4. November in die Bürgerhalle kommen – also nicht wie ursprünglich geplant mit Christian McBride und Brian Blade.

Das Konzert mit Jamie Cullum ist für den 10. November angesetzt, und das Doppelpack Stefanie Heinzmann/Max Mutzke schlägt am 21. November in Gronau auf.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit.

„Lasst uns die Daumen drücken, dass wir die Konzerte im November durchführen können!“, so die Veranstalter vom Kulturbüro Gronau. „Natürlich arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck an Ersatzterminen der übrigen Konzerte und hoffen, dass wir das ein oder andere Konzert beim Jazzfest 2021 nachholen können“, so die Organisatoren.

Das Verfahren zur Ticketrückabwicklung kann derzeit noch nicht bekannt gegeben werden. „Hier haben wir noch einige organisatorische Dinge unter anderem mit unseren Ticketdienstleistern zu klären und bitten daher weiterhin um Geduld“, so das Kulturbüro weiter.