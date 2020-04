Seelsorge so nah wie möglich und mit so viel Abstand wie nötig. Unter diesem zeitgemäßen Motto hat sich das Seelsorgeteam der Kirchengemeinde St. Agatha für die Bewohner des St.- Agatha-Domizils etwas Besonderes einfallen lassen. Pfarrer Thorsten Brüggemann und sein Team versammelten sich am Donnerstagnachmittag im Garten des Eper Seniorenzentrums und trugen dort bekannte Osterlieder vor. Begleitet wurde der Chor auf dem Klavier vom Kirchenmusiker der Gemeinde, Martin Geiselhart.

Die Senioren konnten von ihren Balkonen und Terrassen dem Konzert folgen und stimmten bei den vertrauten Gesängen mit ein. Pfarrer Brüggemann sprach den Senioren Mut und Zuversicht zu und segnete die Anwesenden. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte eine der hochbetagten Zuhörerinnen, „es ist doch tröstlich, die vertrauten Lieder zu hören und zu spüren, dass uns die Seelsorger auch in dieser ungewöhnlichen Zeit nicht vergessen.“

Bereits zum Osterfest bekamen die Bewohner Post von Gemeindemitgliedern. Das Seelsorgeteam hatte die Gemeinde dazu aufgerufen, den Senioren zu Ostern Briefe zu schreiben. Zahlreiche Einzelpersonen, Familien, Kinder und Gruppen sind dem Aufruf gefolgt. Die Mitarbeiter des Hauses bedankten sich für den Auftritt und das Engagement des Seelsorgeteams, verbunden mit der Bitte, den Dank auch an die gesamte Gemeinde weiterzugeben.