Einen Kurzzeit-Rastplatz hatte sich dieser Storch auf einer frisch gemähten Wiese am Schlamannweg in Epe ausgesucht. Die fahrenden Trecker zum Abtransport der Ballen störten ihn nicht sonderlich. Erst als sein Platz an der Reihe war, hob er ab. WN-Leser Robert Keul hat den Storch auf dem Ballen mit seiner Kamera eingefangen.