Die Evangelische Kirchengemeinde Gronau startet am heutigen Samstag (25. April) einen weiteren Versuch, um mit den Gemeindegliedern in Kontakt zu bleiben. Dafür wird erstmalig ab 19.30 Uhr zu einer Live-Telefonandacht mit Pfarrer Uwe Riese eingeladen.

Nach der Wahl der Festnetznummer 069 7104 9922 wird man aufgefordert, folgende Zahlen per Telefontastatur einzutippen: 847 5793 2808 und anschließend das Passwort 009843 und jeweils die Raute. Am Ende der Andacht können auch persönliche Fürbitten eingebracht werden, sodass diese von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört werden. Da alle Anrufer sich auch untereinander hören können, eignet sich diese Möglichkeit nicht, um auch seelsorgliche Gespräche zu führen. Dafür muss der direkte telefonische Kontakt zum Pfarrer gesucht werden. Die Telefonleitung wird ab 19.15 Uhr freigeschaltet. In den kommenden Wochen sind weitere Telefonandachten geplant.

Ebenfalls ab dem heutigen Samstagabend ist eine neue Videobotschaft auf der Seite: galerie.treffpunkt-kirchenmusik.de abrufbar. Prädikant Gerd Ludewig und Kantor Dr. Tamás Szőcs an der Wilhelm-Sauer-Orgel haben gemeinsam in der Ev. Stadtkirche Gronau einen geistlich-musikalischen Impuls für das Wochenende vorbereitet. Auf der gleichen Seite sind auch frühere Beiträge sowie die wöchentlichen „Orgelhäppchen“ von Kantor Dr. Szőcs abrufbar.