Ein technischer Defekt in der Heizungsanlage eines Wohnhauses an der Frankenstraße hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Die Wehr wurde gegen 9.30 Uhr alarmiert, nachdem es zu einer Störung in der Anlage – möglicherweise zu einer Verpuffung – gekommen war. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen, sondern lüftete lediglich den betroffenen Raum und kontrollierte die Anlage gemeinsam mit einem Heizungsfachmann. Foto: Klaus Wiedau