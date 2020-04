Der Kloster Schützenverein folgt dem Erlass zur Eindämmung der Corona-Infektion: Bis vor einigen Wochen haben die Verantwortlichen des Kloster Schützenvereins noch gehofft, dass die Pandemie bis Anfang Juli soweit eingedämmt ist, dass auf dem umgestalteten Festplatz mit neuem Zeltstandort im Wolbertshof das Schützenfest wie gewohnt gefeiert werden kann. Doch diese Hoffnung hat sich inzwischen zerschlagen. Daher wird das Fest im Jahr 2020 ausfallen, teilte der Verein jetzt mit.

„So schön und gesellig unser Schützenfest auch immer ist, der gesundheitliche Schutz des Menschen steht an erster Stelle. Bis zum 31. August werden Großveranstaltungen in dieser Form nicht genehmigt, wir müssen und haben Verständnis für diese Maßnahme, sodass auch unser Schützenfest im Juli ausfallen wird“, so Präsident Herbert Kortbus in einer Pressemitteilung.

Bereits die Weinprobe Ende März fiel der Corona-Krise zum Opfer und abgesagt werden mussten auch das traditionelle „Kette putzen“ zu Fronleichnam beim König Erwin Schultewolter und das „Röschen machen“ Ende Juni als besonderes Event der Schützenfrauen.

Besondere Zeiten bringen auch besondere Ereignisse mit sich, so der Verein in seiner Mitteilung weiter. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde jedes Jahr ein neuer Schützenkönig ermittelt und das immer nur für ein Jahr. Nach drei vergeblichen Anläufen hatte es König Erwin 2019 endlich geschafft – nun darf er gleich zwei Jahre den Kloster Vereinsbezirk mit seiner Throngesellschaft regieren. Dies wird nach Darstellung des Vereins wohl einen besonderen Eintrag in der Vereins-Chronik bedeuten – auch die Königsplakette weist in Zukunft wohl auf diese Besonderheit hin.

Die Feierlust der Eper Klosterschützen muss sich somit noch ein weiteres Jahr gedulden, aber der Geschäftsführende Vorstand ist sich sicher, dass die Schützenfamilie im Jahr 2021 – nach dann 730 Tagen Schützenfestentzug – ein ganz besonderes Fest feiern wird.