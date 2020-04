„Geschlossen“ – aber trotzdem kreativ

„Wenn Du Fragen hast, rufe doch einfach an oder schick‘ eine Mail. Wir können auch über Whatsapp eine Runde miteinander chatten – und wenn Du ein Problem hast, finden wir gemeinsam sicherlich eine Lösung. Schließlich haben wir beide Instagram oder Facebook!“ – So liest sich, hört sich und sagt sich alles, was zurzeit die Jugendzentren „Luise“ und „Stop“ im Programm haben. Seit dem 16. März sind die Einrichtungen geschlossen, haben inzwischen aber Konzepte entwickelt, um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. „Schließlich geht es um gewachsene Beziehungen untereinander“, sagen Tamara Ejeilat und Susan Kakisina vom „Stop“. Und darum, neue Arbeitsstrukturen zu schaffen und künftige Projekte jetzt schon auf den Weg zu bringen.

Auf digitale Medien umgestellt

„Wir haben auf die digitalen Medien umgestellt, um Besucher zu informieren und zu unterstützen. Neben Facebook kontakten wir jetzt über Instagram. Beides sind Kanäle, die Kinder und Jugendliche gerne nutzen“, sagt der Leiter der „Luise“, Torsten Radau . „Über Telefon und E-Mail bieten wir Unterstützung an. Egal, ob es um schulische oder private Probleme, Hilfe bei Bewerbungen, Ratschläge, Beratung oder was auch immer geht.“

Angebotspalette bunt und reichhaltig

Die Angebotspalette der Teams beider Häuser ist trotz Corona bunt und reichhaltig. Es gibt Infos zu allem, was das Jugendzentrum jetzt macht – bis hin zu Basteltipps mit Anleitungen, Koch- und Backrezepten – oder auch Ratgeber, wie man mit dem Handy eigene Filme dreht – alles anschaulich und mit Erklär-Videos des Luise-Teams – ein besonderer Service in Ton und Bild.

Kinder- und Jugendarbeit ist auch unter Corona-Vorzeichen die Plattform für unvermutete Erfolge: „Mit einem täglichen Beitrag auf den Social-Media-Profilen geben wir Anregungen zu Freizeitgestaltung. Die Bandbreite ist groß. Sie reicht von Spielideen bis Zaubertricks“, berichtet Tamara Ejeilat vom „Stop“ aus ihrem veränderten Arbeitsalltag. „Außerdem gibt es ein interaktives Quiz mit Fragen rund um das Jugendzentrum, bei dem Gutscheine zu gewinnen sind.“

Hygienekonzept steht

„Seit vergangener Woche stellen wir auch Alltagsmasken her, als Vorbereitung auf eine mögliche teilweise Öffnung des Hauses“, sagt Torsten Radau. Und ganz abgesehen davon, dass das Team die „Luise“ einer Grundreinigung unterzogen hat: „Auch das Hygienekonzept für den Tag, an dem wir wieder öffnen dürfen, steht“, so Radau.

Auch auf dem „Stop“-Programm steht das Thema „Handhygiene“. Nicht gerade ein „Brüller“, aber mindestens genauso wichtig, wie bei Mitmach-Aktionen dabei zu sein. Etwa zu malen bei der von der Deutschen Kinderkrebsstiftung initiierten Aktion „Regenbogen malen gegen Corona“.

Fotoprojekt in Vorbereitung

Das wünschen sich Kinder und Jugendliche. In der Corona-Zeit halten sie Ausschau nach dem, was vor Mitte März 2020 ihrem Alltag Halt, Sinn und Orientierung gegeben hat. Mit jedem Tag wächst für die Jugendzentren und ihre Besucher die Chance, über den Tellerrand hinauszublicken und sich neuen Zielen und Ideen zu widmen. „Es soll ein Fotoprojekt mit Schülern der Euregio-Gesamtschule geben, in dem gängige Vorurteile gegen die Jugend von heute unter die Lupe genommen werden. Darüber hinaus sind Angebote für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen geplant“, sagt Ejeilat.