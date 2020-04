Arbeitslosenquote auf 6,8 Prozent gestiegen

Gronau -

Im April sind die Auswirkungen durch den Corona Lock-Down auch am Arbeitsmarkt spürbar geworden. Für den Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld bedeutet das eine gestiegene Arbeitslosigkeit und eine hohe Zahl angezeigter Kurzarbeit. „Corona hat für geschlossene Geschäfte und Restaurants sowie für Lieferengpässe in Produktionsketten gesorgt. Die bislang sehr gute Lage am Arbeitsmarkt ist dadurch mächtig durcheinandergewirbelt worden,“ berichtet Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld.