Die Arbeitslosenquote ist im April auf 6,8 Prozent gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Gronau und Epe von März auf April um 150 auf 1723 Personen gestiegen. Das waren 269 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im April 6,8 Prozent; vor einem Jahr hatte sie bei 5,8 Prozent gelegen, im März 2020 bei 6,2 Prozent. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Agentur für Arbeit in Coesfeld hervor.

Der Zuwachs der Arbeitslosigkeit betraf Männer und Frauen mit jeweils 75 gleichermaßen. Zum April-Stichtag waren 52,4 Prozent der Arbeitslosen Männer, 47,6 Prozent Frauen.

153 Arbeitslose (8,9 Prozent aller Arbeitslosen) waren unter 25 Jahre alt. 326 (18,9 Prozent) 55 Jahre und älter. Als Langzeitarbeitslose wurden 687 Menschen geführt (39,9 Prozent), und 584 hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit (33,9 Prozent).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im April um 64 Stellen auf 306 gesunken.

Einen Sprung um 101 auf 610 Arbeitslose gab es im Rechtskreis des SGB III. Die Arbeitslosigkeit im Rechtskreis des SGB II (Hartz IV) stieg um 49 auf 1113 Personen.

Die Kurzarbeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld (Kreis Borken und Coesfeld) ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Seit Anfang März gingen bis zum 26. April insgesamt 5021 Anzeigen auf Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur ein (Zahlen für einzelne Kommunen liegen nicht vor. In den Anzeigen geben Unternehmen an, wie viele Mitarbeiter voraussichtlich in Kurzarbeit gehen. Demnach sind 73 414 Arbeitnehmer in der Region von Kurzarbeit betroffen. Besonders Betriebe aus dem Gastgewerbe, dem Handel, und dem Dienstleistungssektor, beispielsweise Friseursalons oder Reisebüros haben aktuell Kurzarbeit anzeigen müssen. Auch wenn die Zahl sehr hoch ist, ist sie für Johann Meiners, ein gutes Signal: „Kurzarbeit verhindert Entlassungen und damit Arbeitslosigkeit. Die hohe Zahl an Anzeigen zur Kurzarbeit macht deutlich, dass die Unternehmen auch weiterhin an ihren Mitarbeitern festhalten möchten. Ohne Kurzarbeit wäre der Anstieg der Arbeitslosigkeit noch höher ausgefallen.“