Die Leinwand steht, der Vorverkauf läuft: Die Vorbereitungen für das Autokino am Bahnhof sind fast abgeschlossen. „Wir haben in zwei Tagen fast 1500 Tickets verkauft“, so Cinetech-Betreiber Dominik Paffrath . „Die Leute freuen sich offenbar drauf.“ Ab dem 7. (bis 17.) Mai laufen Filme – vom Blockbuster bis zum Klassiker. „Und speziell in Gronau haben wir auch noch mal den Udo-Film ins Programm genommen“, so Paffrath. Vor der Leinwand trafen sich jetzt Elke Rinke (Stadtmarketing), Niclas Feider (Theaterleiter Cinetech Gronau) und Andreas Schmeing (Volksbank Gronau-Ahaus, Sponsor)