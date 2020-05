Aufgrund der guten Resonanz möchte die SPD-Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer die Telefonsprechstunden für Bürgerinnen und Bürger regelmäßig anbieten. Interessierte Bürger sollten sich vorab telefonisch mit dem Wahlkreisbüro der Abgeordneten unter 02553 9771053 oder per E-Mail an ingrid.arndt-brauer.wk01 @bundestag.de in Verbindung setzen. Hier kann der Sachverhalt, den es zu besprechen gilt, kurz geschildert werden. In einem abgestimmten Zeitfenster ruft die Bundespolitikerin die Bürger zurück. Arndt-Brauer legt großen Wert darauf, den direkten Draht zum Bürger aufrechtzuerhalten. „Bis ich wieder normale Sprechstunden abhalten kann, ist dies eine gute Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten.“