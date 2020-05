EpeEpe -

Von Klaus Wiedau

Es ist eine besondere Herausforderung: Wie kann aus der Alten Synagoge Epe künftig ein Gedenk- und Lernort werden, der einerseits an früheres jüdisches Leben in Epe erinnert, anderseits aber auch erleb- und begreifbar macht, wie diese religiöse Kultstätte in der Vergangenheit durch die Schergen des Nazi-Systems mehrfach vorsätzlich und brutal geschändet wurde?