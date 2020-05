Rund 12 000 Gronauerinnen und Gronauer über 60 Jahren waren stimmberechtigt – 3603 gaben per Briefwahl ihr Votum für den neuen Seniorenbeirat der Stadt Gronau ab. Am Donnerstagvormittag war Abgabeschluss. 14 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für das 13-köpfige Gremium zur Wahl gestellt. Am Nachmittag und Abend zählten vier Briefwahlvorstände im Rathaus die abgegebenen Stimmen aus. Dieser Vorgang zog sich bis in den Abend hin, da jeder Wahlberechtigte bis zu sieben Kandidaten ankreuzen konnte.

Das Ergebnis: Dem Seniorenbeirat gehören für die kommenden vier Jahre folgende Mitglieder an (in alphabetischer Reihenfolge: Martha Bösing, Hedwig Ellerkamp, Gerhard Engbrink, Mathias Frings, Manfred Haupt, Margot Haupt, Mechthild Kersten, Jutta Kolk, Christian Mönninghoff, Wilfried Prangenberg, Herbert Schröter, Hans-Jürgen Sleutel und Thomas-Michael Wans. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Seniorenbeirat ist Sprachrohr der älteren Generation in Gronau und Epe. Sprecher des Gremiums haben das Recht, in den politischen Ausschüssen angehört zu werden. Herausforderungen, die der Seniorenausschuss thematisiert, sind unter anderem Vereinsamung, bezahlbarer Wohnraum, Verkehrssicherheit, Mehrgenerationenprojekte, Gesundheit und Mobilität.

Zwei konkrete Anregungen des Gremium werden in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz am kommenden Dienstagabend behandelt: Der Beirat macht auf eine mögliche Gefahrenquelle für Radfahrer und Rollstuhlfahrer an den Treppenabgängen der Bogenbrücke hin. Er beantragt, diese Treppenabgänge durch entsprechende bauliche Maßnahmen zu sichern.

Außerdem hat der Seniorenbeirat beantragt in der Pergola am Piratenspielplatz auf dem Laga-Gelände Sitzgelegenheiten mit unterschiedlichen Höhen aufzustellen.