Gottesdienste ohne Abendmahl

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Gronau hat sich erneut mit dem Thema Corona beschäftigt. Trotz der politisch beschlossenen Lockerungen nimmt das Gremium die mahnenden Worte von Virologen weiterhin ernst. Daher werden die Gemeindehäuser und Kirchen der Ev. Kirchengemeinde Gronau weiterhin geschlossen bleiben für alle Gruppentreffen, Chorproben, Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen. „Gesundheitsschutz geht grundlegend vor, und eine vorschnelle Öffnung darf nicht zu einem unnötigen Risiko werden, das wie ein Bumerang leidvoll zurückkommen kann“, so Pfarrer Uwe Riese. Zudem seien im kirchengemeindlichen Leben viele Menschen aktiv bzw. zu Gast, die zu den Risikogruppen gehören.

Ein zweiter Grund ist: Die gegenwärtigen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen ermöglichen viel, aber in gewisser Weise auch nicht. Allein das Abstandsgebot mache viele Zusammenkünfte im Gemeindeleben nahezu unmöglich. Kontakt und Begegnung sollen weiterhin eingeschränkt bleiben. Da, wo er nötig ist, dann auch „nur“ auf Abstand; und das ist im Gemeindeleben schwierig. Deshalb bleiben die Gemeindehäuser und Kirchen in der Ev. Kirchengemeinde Gronau vorerst, voraussichtlich bis zum 31. August, geschlossen.

Allein Gottesdienste werden wieder ab 17. Mai gefeiert. Ohne Abendmahl und ohne Kirchencafé. Das ausgearbeitete Schutzkonzept muss beachtet werden. Dazu gehört das Abstandsgebot, eine begrenzte Teilnahmezahl, vorgegebene Sitzplätze, Mund- und Nasenschutz, kein Gemeindegesang. Die ersten Gottesdienste finden mit gekürzter Liturgie in der Ev. Stadtkirche um 9.30 Uhr statt. Nach einer Erprobung dieses neuen Systems werden auch Gottesdienste in der Ev. Kirche Epe um 11 Uhr gefeiert werden können, voraussichtlich ab Pfingstmontag. Im Paul-Gerhardt-Heim werden aufgrund fehlender Größe bis zum 31. August keine Gottesdienste angeboten.

Taufen sollten möglichst verschoben werden. Im Ausnahmefall werden sie ermöglicht, dann in einzelnen Taufgottesdiensten, die separat gefeiert werden und dieselben Vorgaben haben wie alle anderen Gottesdienste. Das gilt auch für Trauergottesdienste, sodass auch hier die Teilnahmezahl auf 20 Personen begrenzt bleiben muss, somit weitgehend auf den engsten Familienkreis.

Das Gemeindebüro und die Friedhofsverwaltung haben weiterhin nur nach Terminvereinbarung geöffnet. Ansonsten sind beide per Telefon, Fax, Brief und E-Mail werktags erreichbar. Das Pfarrteam ist ebenfalls erreichbar.

„Sicherlich ist das einigen Menschen zu vorsichtig und demnach auch fragwürdig, vielleicht auch ein Ärgernis. Das Presbyterium versteht, dass wir alle einen wachsenden Wunsch in uns haben, wieder einander zu begegnen, sich gemeinsam auszutauschen, miteinander zu singen und zu beten (das ist nun möglich) und wieder möglichst viel an ,Normalität‘ zurückzugewinnen. Aber wir möchten und werden erst die weitere Entwicklung abwarten, insbesondere die längerfristigen Auswirkungen der ersten und weiteren Lockerungen seitens der Behörden“, so Riese.

Zu den Sonntagsgottesdiensten ab 17. Mai kommen hinzu: die Telefonandacht samstags um 19.30 Uhr und das „Geistliche Wort“ sonntags unter ev-kirchengemeinde-gronau.de.