Zwischen Optimismus und Sorge

Schrittweise kommen ab dieser Woche wieder mehr Kinder in die Kitas. Das hat der NRW-Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) am Freitag mitgeteilt. Doch wie die Pläne vor Ort konkret umgesetzt werden können, dazu gibt es noch viele unbeantwortete Fragen.

Schon im Vorfeld der Mitteilung aus Düsseldorf haben sich die WN in Gronau zu dem Thema umgehört. Grundsätzlich positiv blickt die Verbundleitung der Kitas der Katholischen Kirchengemeinde St. Agatha auf die Situation: „Alle kath. Kitas (gemeint sind die in Epe, Anm. d. Red.) stellen auch jetzt bereits die Notbetreuung sicher – ich bin mir sicher, dass die einzelnen Kitas die zukünftigen Fachempfehlungen auch gut bewältigen können“, schreibt Nicole Reekers-Wolf auf eine entsprechende WN-Nachfrage. Ihren Optimismus teilt Doris Ströing , Leiterin des Gronauer Jugendamtes. Einerseits seien gar nicht so viele Erzieherinnen einer Risikogruppe zuzurechnen (siehe Infokasten). Und selbst von diesen würden viele trotzdem arbeiten wollen, aus Solidarität mit den Kolleginnen. Andererseits seien aber auch viele Eltern sehr vernünftig und verantwortungsvoll und würden ihre Kinder von sich aus nicht in die Kita schicken – auch wenn sie einen Anspruch auf die sogenannte Notbetreuung hätten. Außerdem erlebe sie auch die Arbeit der einzelnen Kitas als gut und die Kitas untereinander gut vernetzt, sodass die Situation „gar nicht so dramatisch“ sei. Deshalb geht Ströing davon aus, dass die jetzt anstehenden, stufenweisen Erweiterungen der Betreuung „gut handhabbar sind“.

Kritischer sieht Sabine Kortas, Geschäftsführung im Trägerverbund der Kindertageseinrichtungen Evangelischer Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken die Situation: „Für die drei evangelischen Kitas in Gronau und Epe sieht die Situation derzeit so aus, dass 72,5 Prozent der Mitarbeitenden einsetzbar sind in der unmittelbaren Arbeit am Kind. Dabei rechnen wir Mitarbeitende ab dem Lebensalter von 60 Jahren zu den Risikopersonen. Ein Blick auf unsere 20 Einrichtungen im gesamten Kirchenkreis zeigt, dass wir in Gronau gut sechs Prozent über dem Durchschnitt liegen, was Risikopersonal angeht, das heißt, uns stehen hier noch weniger Mitarbeitende zur Verfügung als im Rest der Einrichtungen.“ Auch weist sie darauf hin, dass es Diskrepanzen zwischen der normalen und der jetzigen Kitabetreuung bestehen: „Im derzeit geltenden Notbetrieb hat das Land bestehende Qualitätsansprüche bewusst heruntergeschraubt, ebenso ist der im Kibiz festgelegte Erzieher-Kind-Schlüssel ausgesetzt.“ Ihr Fazit: „Eine Betreuung auch für mehr Kinder zu gewährleisten, wird unter solchen Bedingungen möglich sein. Damit sind wir allerdings weit entfernt von der bisher bekannten und geschätzten Qualität unserer Arbeit.“

Zwei Kita-Leiterinnen aus Gronau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchten, benannten im Gespräch mit den WN weitere Probleme. So schilderten sie ihren Eindruck, dass viele Entscheidungen auf die Kitaleitungen abgewälzt werden. Sei es zu Fragen der Systemrelevanz von Eltern, die eine Notbetreuung beantragen, oder zu der Entscheidung, ob eine Mitarbeiterin arbeiten muss oder zu Hause bleiben darf, weil sie einer Risikogruppe angehört. „Wenn ich aber einer Mitarbeiterin sage, dass sie arbeiten soll, obwohl sie Asthma hat, und die landet dann auf der Intensivstation, dann mache ich mir doch ein Leben lang Vorwürfe“, so die Sorge einer der Kita-Leiterinnen.

Die beiden Leiterinnen bemängeln – wie Sabine Kortas – aber auch, dass pädagogische Erwägungen und ein „Denken vom Kind her“ zurzeit nicht gefragt seien.