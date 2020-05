Die am Arbeitskreis „Denkmalschutz und Ortsbildgestaltung“ beteiligten Vereine setzen sich für ein schlüssiges Gesamtkonzept ein, das die Unterbringung der Bauverwaltung sowie des Drilandmuseums, des Heimatvereins Gronau und des Stadtarchivs als kulturgeschichtliches Zentrum an einem historischen Ort der Stadtentwicklung garantiert. Neben dem Wiederaufbau der früheren Fassade des alten Rathauses in einer historisierenden Form drängen die Vereine auf einen Erhalt des historischen Anbaus aus dem Jahre 1908, auch wenn der LWL eine Denkmalwürdigkeit dieses Gebäudeteils nicht festgestellt hat.

Die Heimatvereine und der Bürgerverein Dinkelaue sind jedoch der Meinung, dass der alte Anbau mit dem historischen Portal unbedingt erhaltenswert ist, da er in die Entstehungszeit der modernen Stadt Gronau um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurückweist. Zudem besitzt der über 110 Jahre alte Gebäudeteil für die Bürger der Stadt bis heute einen besonderen Zeugniswert.

Weiterhin sehen die Arbeitskreismitglieder aktuell die Chance einer erheblichen Aufwertung des Drilandmuseums durch die Präsentation der besonderen Funde wie Hakenbüchse etc. aus der „Hertie-Grube“. Dazu bedarf es allerdings einer besonderen wissenschaftlichen Begleitung durch den LWL.