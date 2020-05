CDU will Arbeitsgruppe für Gastronomie und innerstädtischen Einzelhandel ins Leben rufen

Gronau -

Von Guido Kratzke

Die CDU-Fraktion will dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie in der derzeitigen Krise unter die Arme greifen. Dazu hat sie einen Antrag formuliert, der am Mittwochabend im Rat diskutiert werden soll.