Voraussichtlich am 13. September haben die Menschen in NRW wieder die Wahl: Sie können die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage bestimmen. In den meisten Kommunen und Kreisen werden zudem Bürgermeister- bzw. Landräte gewählt, nicht jedoch in Gronau, wo diese Wahl im vergangenen Jahr erfolgte.