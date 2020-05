Ricking und Buskase führen Liste an

Mehrmals hatte die SPD-Versammlung zur Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahl verschoben werden müssen. Schließlich fand die Partei mit dem Forum 1 im WZG einen corona-geeigneten Raum. Dann war das Interesse der Mitglieder so groß, dass auch das Forum 2 geöffnet werden musste, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Erfreut über den Zuspruch war SPD-Vorsitzender Wolfgang Rövekamp, der die Genossinnen und Genossen begrüßte.

Der stellvertretenden Fraktionsvorsitzende Kurt Rehbein übernahm die Versammlungsleitung. Bei der Aufstellung der Kandidaten sind zahlreiche rechtliche Hürden zu bedenken. Rehbein selbst tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in „seinem“ Wahlkreis für den Stadtrat an. Dies wurde von vielen bedauert, schließlich, so hieß es, habe er als ehemaliger Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister für die SPD die Stadt geprägt.

Fraktionsvorsitzender Norbert Ricking stimmte in einer emotionalen Rede die Genossinnen und Genossen auf den Wahlkampf ein: „Eine starke SPD für Gronau und Epe ist heute nötiger denn je“, sagte Ricking und legte anhand von sechs Themen einige Schwerpunkte der SPD-Arbeit dar. „Wir brauchen endlich bezahlbaren Wohnraum und eine bessere Klimapolitik, wir brauchen in Gronau und Epe mehr Vorfahrt fürs Fahrrad und endlich eine attraktive Innenstadt“, waren einige seiner Hauptforderungen. Unter der bisherigen bürgerlichen Mehrheit sei man in den vergangenen sechs Jahren in diesen Punkten leider nicht weitergekommen. Die SPD will nun unter dem Motto „Anpacken. Verbinden. Gestalten.“ zeigen, dass sie nicht nur diskutieren, sondern vorankommen will. „Wir brauchen einen stärkeren Blick auf die Schwächeren in unserer Stadt, auf die Familien, Kinder, Jugendlichen und Senioren“, ist die Gronauer SPD überzeugt. Seine Rede endete mit der Forderung, dass die bisherige Gronauer „Klüngelpolitik“ endlich aufhören müsse. Der bisherigen Mehrheit warf er unter anderem vor, dass sie mit dem Festhalten an der Geschäftsführerin der Chance diese Klüngelpolitik weiter fortsetzen wolle.

Bei den anschließenden Wahlen für den Stadtrat bekamen die Kandidaten jeweils breite Unterstützung von immer deutlich über 90 Prozent. Als Spitzenkandidaten gehen für die SPD Norbert Ricking und Heidi Buskase ins Rennen. Die weiteren Listenplätze: 3. Werner Bajorath, 4. Linsey Meyer-Kernebeck, 5. Wolfgang Rövekamp, 6. Mechthild Große Dütting, 7. Daniel Speer, 8. Dr. Chris Breuer, 9. Kevin Dzietko, 10. Rainer Reimer, 11. Hermann Meier, 12. Marc A. Goeters, 13. Ludger Buss, 14. Heiko Nordholt. Weitere 16 Kandidaten wurden für die Liste gewählt. Darüber hinaus erfolgte die Wahl der Kandidaten für die 20 Wahlbezirke. Dort gelang es zum Teil sogar, Reservekandidaten zu gewinnen. Die Kandidaten für die Wahlbezirke werden in den kommenden Wochen unter anderem bei Facebook und Instagram vorgestellt. „Erfahrene, Neueinsteiger und Querdenker bilden hier eine starke Mannschaft, mit der die Gronauer SPD das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler am 13. September gewinnen möchte, wenn der neuen Stadtrat für die kommenden fünf Jahre gewählt wird“, so Rövekamp und Ricking am Donnerstag im WZG.