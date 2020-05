Hilfsangebot der Stadt

Eine junge Mutter will mit ihren Kindern in den Supermarkt. Einen Säugling hat sie vor sich im Tragetuch, ein zweites Kind an der Hand. „Eine Person pro Einkaufswagen“, verweist ein Mitarbeiter auf Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie und lässt die Frau nicht in die Filiale. Und nun?

„Die Mutter hat sich nach dieser Erfahrung an mich gewandt. Ich habe sie an die Bürgerstiftung Gronau vermittelt. Die hat organisiert, dass entweder für die Frau eingekauft wird oder jemand auf die Kinder aufpasst, während sie selbst einkaufen geht“, erzählt Edith Brefeld . Die Gleichstellungsbeauftragte und Altenhilfekoordinatorin der Stadt Gronau hat zurzeit noch eine weitere Aufgabe übernommen: Hilfebedürftige und Helfer zusammenzubringen.

Zwei konkrete Hilfen werden auf der Internetseite der Stadt unter der Überschrift „Gronau hält zusammen“ im Bereich der Corona-Informationen vorgestellt. Da heißt es: „Können oder möchten Sie aufgrund der derzeitigen Krisenlage Ihr Zuhause nicht mehr verlassen? Ist es schwierig, Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs zu beschaffen? Sind Sie durch die aktuelle Situation auf Hilfe und Unterstützung angewiesen? Oder sind Sie einsam, weil Ihnen durch die Corona-Krise soziale Kontakte fehlen? Würden Sie sich über einen Anruf von anderen Menschen, die Sie noch nicht kennen, freuen? Dann melden Sie sich gerne bei uns!“

Volu-Map Um Hilfesuchende und potenzielle Helfer zusammenzubringen, setzt die Stadt Gronau auch auf eine App. Auf der Internetseite der Stadt ist ein Link angegeben, wo man sich die Volu-Map herunterladen kann. Ein Selbstversuch hat allerdings ergeben, dass die App nicht selbsterklärend ist und auch nicht ganz rund läuft. Die Empfehlung wäre daher, lieber aufs gute alte Telefon zurückzugreifen. ...

„Das Angebot richtet sich ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur an Senioren“, betont Edith Brefeld im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Und es gelte auch für Menschen, die selbst keine Hilfe nötig haben, aber glauben, dass zum Beispiel Nachbarn oder Bekannte Hilfe brauchen könnten.

Wer Redebedarf hat, den vermittelt Brefeld an ein Angebot des DRK im Kreis Borken. Wer zum Beispiel eine Einkaufshilfe braucht, der wird an die Bürgerstiftung Gronau und Epe verwiesen. Dank ihrer guten Vernetzung habe sie schon einer Reihe von Bürgern helfen können, sagt Brefeld. Dabei hätte sich so manche pragmatische Lösung aufgetan: Eine Fahrschule sei zum Beispiel, als die Fahrschulen noch geschlossen bleiben mussten, für Krankentransporte eingesprungen. Und für eine Frau im Rollstuhl habe die Bürgerstiftung das Gassigehen mit dem Hund übernommen.

Zurzeit, so die Einschätzung der Gleichstellungsbeauftragten, habe sich die Situation durch die diversen Lockerungen zwar etwas entspannt. Trotzdem halte die Stadt das Hilfsangebot aufrecht. Denn einerseits sind immer noch viele Menschen durch die Einschränkungen – was zum Beispiel die Kinderbetreuung angeht – vor besondere Herausforderungen gestellt. Und andererseits sei ja nicht auszuschließen, dass es zu einer zweiten Ansteckungswelle komme und die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Edith Brefeld ist telefonisch und per E-Mail zu erreichen, 02562 12477 (e.brefeld@gronau.de).